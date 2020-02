Grosse FRAYEUR après un match à Elsaute: une tôle s'envole et percute violemment le terrain (vidéo)

À Elsaute, un village de la commune de Thimister-Clermont dans la Province de Liège, un match de Provinciale 3 entre Elsaute B et Ster-Francorchamps B a été interrompu par l'arbitre à cause des vents violents ce dimanche. Cette décision a été prise au bon moment, car quelques instants plus tard, une énorme tôle a été arrachée par le vent et a percuté le terrain de foot. Personne n'a été blessé. "Heureusement qu’aucun joueur n’était sur la pelouse à ce moment là", a écrit Jean-François, un internaute qui a partagé les images sur Facebook.