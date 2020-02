L'identité de Béatrice remise en question par sa commune à cause de son passeport: "On est choqué, je me suis mise à pleurer"

Ce lundi soir après le RTL INFO 19h, le magazine "Images à l'appui" abordera la situation étonnante de Béatrice. Nivelles, la commune où elle vit actuellement, refuse de renouveler sa carte de séjour.

"Sur mon acte de naissance, il est bien écrit Béatrice, comme mes parents l’ont choisi. Et sur mon passeport, il est écrit Béatriz avec un 'z' à la fin. C’est le problème. C’est pour cette raison qu’ils ne veulent pas changer ma carte de séjour", raconte-t-elle.

Aucune commune n’avait jusqu’alors exigé de Béatrice son passeport pour un simple renouvellement de carte de séjour. A Nivelles, en revanche, la Ville renonce non seulement de lui délivrer le document mais va jusqu’à remettre en question son identité.

"Ils m’ont dit que c’était un problème venant carrément de l’ambassade espagnole et qu’à cause de ça, je n’étais pas considérée comme étant la mère de mes enfants, ni comme la femme de mon mari", explique-t-elle.

"Si elle ne pourrait pas être ma femme comme ils le disent, qu’est-ce qui se passerait s’il m’arrivait quelque chose ? Et pour les enfants, que se passerait-il ?", s'interroge son mari.

"On est choqué, je me suis mise à pleurer devant la dame et j’avais l’impression qu’elle n’en avait rien à faire", confie Béatrice.



Mais pourquoi les fonctionnaires nivellois bloquent-ils le dossier de Béatrice, alors qu’en 36 ans, elle n’avait rencontré ce problème avec aucune autre administration ? Réponse ce soir dans votre émission Image à l’appui (19h45).