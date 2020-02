Une jeune actrice de Disney décède à 15 ans des suites d'une tumeur au cerveau

Nikita Pearl Waligwa, l'actrice du film de Disney: "Queen of Katwe" est décédée à l'âge de 15 ans d'une tumeur au cerveau, nous informe ce dimanche le New York Times. C'est le pensionnat de Waligwa en Ouganda qui a annoncé sa mort.

"Tu étais chérie par beaucoup et nous t'avons perdue à cause d'une tumeur cérébrale à un âge si tendre", a regretté son pensionnat sur Twitter.

Dans le film de Disney "Queen of Katwe" tourné en 2016, Waligwa interprétait Gloria, l'amie d'une joueuse d'échecs prodige (Madina Nalwanga) qui va devenir une vraie championne. Le film est basé sur la vie de la concurrente internationale ougandaise Phiona Mutesi. Sa co-star Lupita Nyong’o dans le film lui a rendu hommage en évoquant "une fille douce, chaleureuse et talentueuse". "Dans sa vraie vie, elle a eu l'énorme défi de lutter contre le cancer du cerveau", a écrit Nyong’o dans une publication Instagram déchirante. "Mes pensées et mes prières vont à sa famille et à sa communauté alors qu'elles acceptent de devoir dire au revoir si tôt". Le film est le seul dans lequel la jeune actrice a joué. Le film a ému les critiques, mais n'a pas décollé au box-office.