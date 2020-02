Le fondateur du Cirque du Soleil se retire financièrement de la troupe

Le fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, n'est plus actionnaire de l'entreprise après avoir vendu sa dernière participation de 10% à la Caisse de dépôt et placement du Québec, a annoncé lundi la Caisse.

"Je suis heureux de céder ma participation dans le Cirque, que j'ai fondé il y a 35 ans, à des intérêts québécois", affirmé l'ex-saltimbanque âgé de 60 ans, cité dans le communiqué de la Caisse.

"Je continuerai à m'impliquer dans le processus créatif des spectacles et, surtout, je continuerai notamment à soutenir et à contribuer au rayonnement de l'industrie du divertissement au Québec via mes autres projets", affirme Guy Laliberté, qui a également créé la fondation One Drop et la société Lune Rouge.

Guy Laliberté "reste toutefois impliqué dans le processus créatif de l'entreprise et y conserve des intérêts économiques", a précisé de son côté la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), dans un communiqué.

Avec cet investissement, la CDPQ, le bras armé de la province francophone pour les investissements, a doublé sa participation, détenant désormais "près de 20% de l'entreprise".

La CDPQ est entrée au capital de l'entreprise en 2015, lorsque Guy Laliberté a vendu sa compagnie, fondée au Québec en 1984, à des investisseurs chinois et américains.

L'entreprise, dont l'immense marché chinois est l'une des priorités, est depuis détenue à 60% par le fonds américain TPG et à 20% par le groupe chinois Fosun, qui possède notamment le Club Med.

A l'issue de cette transaction, le milliardaire Guy Laliberté avait réduit sa participation dans la troupe de 90% à 10%.

Le Groupe Cirque du Soleil emploie plus de 4.900 personnes, dont plus de 1.500 au siège social de Montréal, et présente près d'une cinquantaine de spectacles permanents et en tournée à travers le monde.