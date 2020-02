Météo: voici les prévisions pour la semaine de carnaval

Quel temps fera-t-il la semaine des vacances de Carnaval ? Allez, un peu de neige ? Un bon froid bien piquant ? Ou au contraire, une douceur extrême à 20 ° ? Eh bien... Suspense... Nooooon, RIEN NE CHANGE! L'Institut Royal de Météorologie (IRM) est en mesure de révéler la tendance météo pour la semaine prochaine (c'est une tendance et cela peut changer). Celle-ci indique un temps dans la ligne hivernal 2020. On appelle ça "VARIABLE". Bref, ni froid ni chaud, de la pluie et pas de pluie, du vent et pas de vent. Voici le verdict: "Grande probabilité de la persistance d'un temps variable avec des températures proches des normales de saison ou légèrement supérieures." Le temps devrait encore être venteux en début de semaine.

En attendant, revenons à cette semaine-ci avec les prévisions pour les prochains jours.

Ce mardi, le temps sera partiellement à très nuageux avec quelques averses, mais quand-même un temps souvent sec. Les maxima varieront entre 4 à 7 degrés en Haute Belgique jusqu'à 9 ou 10 degrés ailleurs. Le vent sera modéré à assez fort, fort au littoral, de sud-ouest. Rafales jusque 60 km/h. Cette nuit, une perturbation active traversera notre pays depuis la côte, apportant pluies et averses. Ces dernières pourront adopter un caractère hivernal en Ardenne. Minima entre 0 et 3 degrés en Haute Belgique jusqu'à 5 degrés ailleurs. Vent modéré à assez fort de sud-ouest tournant vers l'ouest après la perturbation. Rafales de 75 km/h.

Mercredi matin, une perturbation nous quittera par le sud-est. En Haute Ardenne, quelques précipitations hivernales seront encore possibles en matinée. Dans le courant de la journée, le temps deviendra pratiquement sec sous un ciel partiellement nuageux. En fin de journée, le ciel se couvrira depuis l'ouest. Maxima de 2 à 8 degrés. Vent modéré à parfois assez fort de secteur ouest.

Jeudi, il fera très nuageux à couvert avec d'abord de faibles pluies ou de la bruine. En soirée, une zone de pluie atteindra le littoral et se dirigera vers les Ardennes. Il fera un peu plus doux avec des maxima de 5 à 11 degrés, sous un vent de sud-ouest assez fort à fort avec des rafales autour de 60 km/h. La nuit de jeudi à vendredi jusqu'à 80 km/h.

Vendredi, il fera généralement sec sous un ciel changeant. Maxima de 4 à 10 degrés. Vent de sud-ouest modéré et, à la mer, assez fort.

Samedi, la nébulosité sera abondante et le temps restera souvent sec. Maxima de 5 à 11 degrés et vent assez fort de sud-ouest.

Dimanche aussi, les nuages seront majoritaires avec un risque de quelques faibles pluies. Les températures atteindront 13 degrés dans le centre. Vent souvent fort de sud-ouest.

Début de semaine prochaine, un temps variable et venteux semble perdurer. Maxima autour de 9 à 10 degrés dans le centre.