Liège : un important trafic de drogues dans les discothèques, dirigé par le "gang des nanas", a été démantelé

Ce sont les journaux du groupe Sud Presse qui révèlent cette information ce mardi matin. Décrites comme des filles "drôles et sexy", les quatre membres du "gang des nanas", trois filles et un garçon écoulaient une quantité importante de drogues dans les discothèques liégeoises. Ils ont été arrêtés il y a deux mois et viennent de passer ce temps-là en détention préventive. Après comparution de leurs avocats devant la chambre du conseil, les membres de ce gang viennent d'être libérés sous conditions strictes. Trois d’entre eux sont en aveux.