Le Roi consulte - DIRECT: "Il y a toujours un chemin pour celui qui a de le volonté", dit le président du MR

Après avoir reçu lundi les présidences de Groen, de la N-VA et du cdH, le Roi poursuit mardi ses consultations en vue d'un déblocage de la situation politique au fédéral. Le vice-Premier Koen Geens (CD&V) a jeté l'éponge vendredi dernier en tant que chargé de mission royale.

Le Roi consulte les présidents de parti pour débloquer la situation politique qui semble ne jamais avoir été aussi dégradée depuis les élections de mai 2019 et le lancement de négociations pour former un gouvernement fédéral.

Mardi matin, le président du sp.a Conner Rousseau et celui du MR Georges-Louis Bouchez ont été reçus au Palais, respectivement à 9h00 et 10h00, suivis vers 11h00 des co-présidents d'Ecolo Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet.

Entre-temps, le calendrier du dernier jour de ce round de consultations, mercredi, est connu: Paul Magnette (PS) sera reçu en premier, suivi de François De Smet (Défi), Joachim Coens (CD&V), puis Gwendolyn Rutten (Open Vld). On devrait savoir ensuite quelle personnalité sera chargée de prendre les rênes des tentatives de dégager une ébauche de coalition possible.

LE DIRECT

Georges-Louis Bouchez: "Il est grand temps d'agir"

"Tous ceux qui font des déclarations tapageuses n'aident pas", a lancé mardi matin le président du MR, en parlant de Bart De Wever. Mais ce dernier se veut positif... "Il y a toujours un chemin pour celui qui a la volonté. Il ne faut pas tomber dans la dramatisation, mais il est grand temps d'agir (...) Il faut un gouvernement stable le plus rapidement possible donc il ne faut pas ajouter des dossiers qui rendent les choses plus compliquées", a ajouté Georges-Louis Bouchez avant d'être accueilli par le roi Philippe.