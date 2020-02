Les magasins Blokker temporairement sauvés: "La marque change, le concept change"

Mirage Retail Group et Dutch Retail Groep ont trouvé un accord pour la vente des magasins Blokker en Belgique par le premier au second. Aucun point de vente ne fermera ses portes mais l'enseigne n'existera plus en Belgique.

L'attente est terminée pour les 670 employés des magasins Blokker en Belgique. La réunion de mardi matin, un conseil d'entreprise extraordinaire, a donné lieu à une annonce étonnante: en grande difficulté financière, les 123 magasins Blokker ne vont finalement par fermer, mais vont être vendus.

Mirage Retail Group et Dutch Retail Groep ont en effet trouvé un accord pour la vente des magasins par le premier au second.

Ils vont donc changer de nom et de concept. "Ils seront transformés dans les prochains mois et poursuivront sous une formule discount sous le nom 'Mega World'", indique Mirage Retail Group dans un communiqué, ajoutant que l'enseigne Blokker disparaîtra du paysage.

12 mois de garantie

C'est un soulagement pour les syndicats. "C'est rassurant. On était arrivé ici avec énormément d'inquiétude, mais on ressort avec une vraie bonbonne d'oxygène. Blokker continue, pendant une période de 12 mois on a des garanties d'emploi, et on espère qu'on ira au-delà", a expliqué une syndicaliste dans le RTL info 13h ce mardi.

Ils continueront sous une formule discount baptisée Mega World. "La marque change, le concept change. On aura probablement encore quelques articles de décoration, mais il y aura des nouveautés. Les magasins seront de quatre types différents ; des plus grands et des plus petits. On aura des articles de sport, du petit caleçon jusqu'au vélo sportif", par exemple.

Blokker perdait de l'argent

Ces cinq dernières années, le chiffre d'affaires et les résultats des magasins Blokker de Belgique et du Luxembourg étaient sous pression, avec un environnement de marché "particulièrement difficile", justifie Mirage Retail Group, qui, "malgré de multiples mesures et initiatives", n'est pas parvenu à inverser cette tendance. "En raison des pertes encourues, il n'était pas envisageable de poursuivre dans cette voie sans prendre des mesures drastiques. L'acquisition de nos points de vente par Dutch Retail Groep et leur conversion à l'enseigne discount Mega World offriront les multiples avantages de la continuité, tant aux magasins qu'à leurs collaborateurs", souligne la future ex-maison mère de Blokker Belgique. En 2017, Blokker avait fermé 63 magasins en Belgique, entraînant la perte de 230 emplois.

Le propriétaire et directeur de Dutch Retail Groep, Dirk Bron, se dit pour sa part "très heureux" de l'acquisition "de l'excellent réseau de magasins Blokker en Belgique et au Luxembourg, qui sont gérés par des équipes de haute qualité". "Dès demain, nous allons nous atteler à convertir ces points de vente à la nouvelle enseigne discount 'Mega World'", ajoute le directeur, qui se dit "convaincu que la formule du discount est promise à un grand avenir en Belgique".

"Aucun magasin ne fermera ses portes et je suis sûr que cette nouvelle formule nous permettra d'assurer le développement et la rentabilité de cette entreprise", conclut-il.