Des rêves, de l'amour et du courage: l'Irak fait sa révolution sociale

Ali a cru rêver quand il a vu son ami proposer à une manifestante rencontrée sur la place Tahrir de Bagdad de l'épouser. Et ce devant tout le monde. La scène aurait été inimaginable avant la "révolution d'octobre".

Si ce mouvement de contestation spontané et inédit né il y a plus de quatre mois n'a pas apporté de changement majeur en politique, il a, assurent manifestants et observateurs, fait tomber les barrières sociales dans la très conservatrice société irakienne.

Hommes et femmes mêlés dans les cortèges, dignitaires religieux et politiciens moqués et conspués, classes sociales qui fraternisent...

Pour Ali Khreibit, 28 ans, c'est du jamais vu.

"On a marqué un but" en obtenant la démission du gouvernement, dit-il. Mais pas plus, car les politiciens veulent simplement remplacer le Premier ministre démissionnaire par un autre homme du système.

En revanche, "au niveau sociétal, on a réussi beaucoup de choses" en priant, dansant ou pleurant ensemble, sous les mots d'ordre de "fin du classisme", "mort aux discriminations" ou encore "non aux traditions usées".

- "Des années de coma" -

En fait, résume un Irakien sur les réseaux sociaux --grand vecteur de la "révolution" dans un pays où 60% de la population à moins de 25 ans-- "Tahrir nous a permis de rêver".

Et ce, autant pour l'étudiant des beaux quartiers que pour le conducteur de touk-touk des zones populaires, pour la femme au foyer du sud agricole que pour le médecin de Bagdad.

Depuis des décennies, ceux-là ne se parlaient plus. En 1979, Saddam Hussein prenait le pouvoir et faisait entrer l'Irak dans un long tunnel de guerres et de violences dont il n'est sorti qu'en 2017 avec l'annonce de la victoire sur les jihadistes.

"C'est comme si les jeunes avaient été dans le coma depuis des années", assure à l'AFP Ahmed al-Haddad, manifestant de 32 ans à Bagdad. Mais récemment, "ils ont vu qu'il y avait quelque chose au-delà de la survie: une vie digne était possible dans une société civile, sans carcans sociaux et chape de plomb des partis religieux".

Sur les réseaux sociaux, les clichés nostalgiques des Bagdadies en minijupe et des cabarets de Bassora sont partout. De lointains souvenirs tombés sous les coups d'une décennie d'embargo, de la montée en puissance des partis religieux et du règne des milices chiites ou des groupes jihadistes sunnites.

A Diwaniya, bastion de la révolte dans le sud où traditions et règles tribales font la loi, Hayam Chayaa, conseillère d'orientation de 50 ans, ne pensait pas un jour se mêler aux hommes sous des tentes pour parler politique ou musique.

"D'un coup, tout a changé", raconte cette Irakienne, sous son voile noir traditionnel. Et cela, dit-elle, parce que près de 550 Irakiens sont morts pour "un pays civil et développé, pas arriéré et réactionnaire".

Un changement qui ne va pas de soi toutefois pour le reste des 40 millions d'Irakiens, dont les hommes du système, des partis religieux ou des factions armées.

"Le sang des martyrs coule pour l'impudeur, c'est de l'inconscience", s'emporte ainsi un internaute. Le leader chiite Moqtada Sadr, lui, veut désormais des manifestations non-mixtes et accusent les manifestants de boire, se droguer et promouvoir la débauche.

Mais ses mots d'ordre et la terreur qu'a longtemps exercée sa milice laissent aujourd'hui les protestataires de marbre. De même que les discours des autres religieux ou miliciens.

- "S'unir autour d'un projet" -

Désormais, c'est librement qu'on discute sur les campements antipouvoir de la remise en cause du système de répartition des postes selon confessions et ethnies, de la place des religieux, des miliciens devenus politiciens ou de l'influence de l'Iran voisin.

Il y a quelques jours, l'ancien footballeur professionnel Adnane Derjal a même réclamé la fin du "confessionnalisme et du régionalisme" dans le sport roi en Irak.

"Les jeunes veulent maintenant réussir ce que notre génération n'a jamais pu faire", note Khaled Hamza, directeur, sexagénaire, d'un centre de recherche à Bagdad.

Pour Heba, la vingtaine, l'Irak a atteint un point de non-retour.

Manifester "nous a forcés à distinguer le bien du mal", dit-elle à l'AFP. Selon elle, les jeunes savent maintenant ce qu'ils veulent: le "droit" à une vie décente dans l'un des pays les plus riches en pétrole du monde ou 20% de la population est pauvre.

Aujourd'hui, assure Mohammed al-Ajil, qui manifeste régulièrement à Bagdad, il faut "s'unir autour d'un projet pour répondre aux besoins des Irakiens".

Un processus qui prendra "des années" car "tout ne peut changer en une seule nuit".