Aux abords d'Alep, les Syriens chassés par la guerre retrouvent des ruines

"Tout a été détruit", lâche au volant de sa voiture Alaa Samani, qui rentre dans la ville syrienne d'Alep après avoir visité avec son épouse leur usine de chocolat, dans une région proche de cette métropole et récemment reconquise par les autorités.

Des dizaines de familles se sont ruées dès lundi vers les villages reconquis par les forces gouvernementales aux abords d'Alep, ancien poumon économique dans le nord syrien, pour voir ce qu'il restait de leurs biens.

Dans les deux sens, des voitures avancent pare-chocs contre pare-chocs sur une route bordée de décombres avec ses immeubles désaffectés, éventrés et détruits par les bombardements. La chaussée est parfois creusée par des cratères d'obus.

Sur la façade d'un centre commercial abandonné subsistent les enseignes usées du grand distributeur Carrefour ou encore Virgin Mega Store.

La récente progression des forces gouvernementales dans le nord du pays a permis aux autorités de sécuriser Alep, jusqu'alors visée par les tirs de roquettes des jihadistes et des rebelles.

"C'est d'ici qu'étaient tirés les obus", indique sur le rond-point Liramoun, à l'entrée d'Alep, un commandant militaire durant un déplacement organisé par les autorités pour des journalistes. "Désormais, la ville est totalement sécurisée".

Ces derniers jours, les autorités ont également reconquis des tronçons d'une autoroute stratégique reliant Alep à la capitale Damas.

- "Beaucoup souffert" -

Avant le début du conflit en 2011, Alep était un carrefour commercial stratégique grâce à sa proximité avec la frontière turque.

"Je suis allé inspecter ma petite usine, ma boutique et ma ferme", explique M. Samani, rencontré par l'AFP lors de la visite organisée par les autorités.

Il s'agissait de "la plus grande fabrique de chocolat de toute la Syrie, fondée en 1923", déplore à côté de lui Hanaa Ismaïl, son épouse.

"Mais l'important c'est qu'on est débarrassé des obus et que nous allons vivre en sécurité", poursuit la quadragénaire.

Elle dit avoir perdu 16 membres de sa famille dans les bombardements des insurgés. "On a connu des jours difficiles, on a beaucoup souffert", confie-t-elle.

Mme Ismaïl est certaine qu'Alep va retrouver sa place de capitale industrielle de la Syrie.

"L'Etat va aider dans une certaine mesure les industriels et les hommes d'affaires à reconstruire leurs usines", veut-elle croire.

La ville a été reconquise dans son intégralité par les autorités fin 2016, au terme d'une offensive dévastatrice soutenue par Moscou et qui a contraint les rebelles acculés dans les quartiers Est à quitter le secteur.

Mais même après la reconquête d'Alep, 1.204 personnes ont été tuées et 949 blessées par le pilonnage des insurgés, indique à l'AFP un haut responsable médical.

- "Difficile à rénover" -

En décembre, les autorités ont repris leur offensive contre l'ultime grand bastion jihadiste et rebelle dans le nord-ouest syrien.

Les violences dans la région d'Idleb et les territoires attenants, dont certains dans la province d'Alep, ont tué des dizaines de civils et déplacé selon l'ONU près de 900.000 personnes, en majorité des femmes et des enfants.

"La bataille pour la libération des provinces d'Alep et d'Idleb se poursuit", a averti lundi le président Bachar al-Assad.

A la périphérie d'Alep, les panneaux de signalisation qui ont survécu aux combats datent d'une époque où le pays n'était pas encore morcelé par la guerre.

Ils indiquent la direction de Damas et Hassaké, villes tenues par les autorités syriennes, mais aussi Afrine et Aazaz, aujourd'hui contrôlées par des rebelles soutenus par la Turquie.

De retour de la localité de Hraytan, au nord d'Alep, Mohamed Azmarli ne cache pas sa déconvenue. Cela fait neuf ans qu'il attendait de revoir sa maison.

"Elle est endommagée, et c'est difficile de la rénover", déplore cet homme de 42 ans.

Pris dans les embouteillages, Imad attend lui le passage d'un convoi militaire pour pouvoir retourner dans son village. Les chars défilent accompagnés par des camionnettes où sont juchés des soldats de l'armée qui font le V de la victoire devant les caméras des journalistes.

"Je ne sais rien de ce qui est arrivé à ma maison depuis 2013", confie cet homme de 44 ans. "Je l'ai achetée, je l'ai meublée mais je n'y ai jamais habité".