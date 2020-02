Bois-d'Haine: le corps d'un homme retrouvé à l'arrière d'une camionnette à moitié immergée dans le canal

Le corps sans vie d'un homme a été découvert lundi matin dans une camionnette à moitié immergée dans le canal du Centre, à hauteur du Bois d'Haine, a indiqué le parquet de Charleroi, confirmant une information de Sudpresse. L'autopsie du corps sera réalisée mardi soir. La mort est jugée violente par le parquet de Charleroi.

L'alerte a été donnée lundi matin par l'occupant d'une péniche installée sur le canal du Centre, non loin du Bois d'Haine. La police et les pompiers se sont rendus sur les lieux et le véhicule a été extirpé du canal. Le corps sans vie d'un homme a été découvert enfermé à l'arrière de la camionnette.

D'après les premiers éléments de l'enquête, le parquet de Charleroi juge que la mort a été violente. Une autopsie aura lieu mardi soir pour déterminer les circonstances exactes du décès. Un dossier a été mis à l'instruction. La police fédérale est chargée de l'enquête.