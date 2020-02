Des body cams et un nouveau centre de maîtrise de la violence pour la police namuroise

(Belga) Les agents de le police namuroise seront tous équipés de body cams dans les semaines à venir, a-t-on appris mardi soir lors du conseil de police. Un investissement de 2,5 millions d'euros devrait également être réalisé afin de construire un centre de maîtrise de la violence.

Après une série de tests en 2019, tous les agents de police namurois en mission seront bientôt équipés de body cams, ce qui serait une première en Belgique selon les autorités. "Notre budget va être présenté pour validation à la tutelle et il faut compter trois semaines pour qu'elle se prononce", a expliqué Olivier Libois, chef de corps de la zone de police. "Les caméras pourront ensuite être commandées et leur livraison devrait être rapide, tout comme leur déploiement sur le terrain, puisque nos agents sont majoritairement déjà formés." Le montant budgétisé s'élève à 90.000 euros pour une nonantaine de caméras. Les images ne seront pas visibles à distance en direct, ce qui n'impose pas un dispositif spécifique. En revanche, la capacité des serveurs de la police devra être augmentée pour les conserver durant un an. Parallèlement, la zone de police Namur Capitale veut investir dans un centre de maîtrise de la violence dernier cri, sur le site du commissariat de l'Hastedon. Le bâtiment comportera notamment un stand de tir moderne, un dojo, une salle de cours et une salle de fitness. L'objectif principal de ce nouvel outil est de renforcer le professionnalisme des interventions policières dans le respect des normes. (Belga)