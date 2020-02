Incendie du château de Dongelberg: Olivier a prévenu puis aidé les pompiers

Le château de Dongelberg a été ravagé par les flammes hier soir et cette nuit à Jodoigne dans le Brabant wallon. La toiture et le 3e étage se sont embrasés. L'incendie s'est très vite propagé dans ce bâtiment en rénovation. Le château date de 1865, il appartient a un privé

les flammes avaient déjà gagné le toit lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux. C'est Olivier De Backer, entrepreneur agricole, qui a appelé le 112 avant d'aider les pompiers.

"Je travaillais ici en bas de la rue. Je me suis retourné, le ciel était tout rouge, j'ai vu qu'il y avait le feu dans le château juste en face. J'ai appelé les secours et ensuite vérifié qu'il n'y avait rien à la maison juste à côté. J'avais la grue, j'ai été donné un coup de main pour dégager et aider les pompiers à atteindre l'incendie", a raconté Olivier De Backer au micro de nos journalistes sur place, Amélie Schildte et Elisabeth Wouters.