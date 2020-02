90.000 ménages wallons n'ont pas payé leur dernière redevance-télé: "Les citoyens doivent réagir le plus rapidement possible"

Êtes-vous certains d'avoir bien payé votre dernière facture de redevance-télé ? Cette taxe n'existe plus depuis 2018 mais 90.000 ménages wallons n'ont toujours pas payé cette fameuse dernière facture. Le montant total qu'il reste à percevoir s'élève à 25 millions d'euros. Soyez prévenus, les contrôles vont s'intensifier.

Elle rapportait plus de 100 millions d'euros chaque année à la Région wallonne mais depuis 2018, la redevance télé a été supprimée. Selon les personnes interrogées ce matin, c'est une très bonne chose. Certains ne la payaient plus depuis déjà un bon moment.

"Je l'ai payée à trente ans pendant une dizaine d'années et puis je ne l'ai plus payée. Je n' ai jamais eu de rappel ni de demandes et je n'ai pas eu de suivi", explique une passante dans la rue.

Environ 90.000 ménages n'auraient pas payé leur dernière redevance-télé. C'est une incompréhension dans la majorité des cas.

On invite vraiment les citoyens à réagir le plus rapidement possible

Nicolas Yernaux, porte-parole du service public de Wallonie nous explique cette subtilité: "La télé-redevance n'a pas été supprimée au 1er janvier 2018 mais bien à partir de la période d'imposition 2018. Et et cette période d' imposition, elle ne ne va pas du premier janvier au 31 décembre pour une certaine partie des citoyens wallons. La dernière télé-redevance qu'ils devraient payer c'est-à-dire celle de 2017 couvrait encore de nombreux mois de 2018. Donc il y a eu peut-être aussi une incompréhension à ce niveau-là".

En 2019, les huissiers ont récupéré plus de 12.756.000 euros mais le manque à gagner avoisine encore les 25 millions d' euros.

Et le porte-parole de clarifier ce qui attend les citoyens qui ne sont pas en règle: "Il n' y a pas d'amende au niveau de la Région donc, c'est 100 euros. Néanmoins, on invite vraiment les citoyens à réagir le plus rapidement possible s'ils reçoivent des courriers d'huissiers puisqu'au premier rappel c'est déjà une trentaine d'euros supplémentaires et dès le deuxième rappel, on est déjà au-delà de 120 euros donc il faut se mettre en règle rapidement parce qu'il ne faut pas qu'une simple redevance de 100 euros atteigne plus de 250 euros."

La Région wallonne sait qu'elle ne récupérera pas l'entièreté de la somme due. Il y a notamment de nombreuses personnes insolvables et cela représente plus de trois millions d' euros qui ne seront jamais récupérés.