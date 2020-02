Wall Street, gardant un oeil sur le coronavirus, ouvre en hausse

La Bourse de New York montait à l'ouverture mercredi, rassérénée par un apparent ralentissement de la propagation de l'épidémie de coronavirus apparue en Chine.

Vers 15H30 GMT, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, avançait de 0,28%, à 29.315,24 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 0,77%, à 9.807,99 points, et le S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, 0,45%, à 3.385,56 points.

Wall Street avait terminé en ordre dispersé mardi au retour d'un week-end prolongé, alors qu'Apple venait de prévenir officiellement que la crise sanitaire allait l'empêcher d'atteindre ses objectifs de ventes: le Dow Jones avait cédé 0,56% tandis que le Nasdaq avait grappillé 0,02%, finissant à un nouveau record.

Le nombre de contaminations par le coronavirus en Chine continentale a atteint mercredi 74.185 personnes, soit 1.749 de plus que la veille. C'est toutefois le nombre le plus bas de cas supplémentaires ce mois-ci.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est félicitée mercredi au Caire des "énormes progrès" effectués dans la gestion de l'épidémie de nouveau coronavirus depuis son apparition en décembre.

Dans le même temps, "les informations selon lesquelles la Chine envisage de nouvelles mesures de soutien à l'économie face aux conséquences du coronavirus ont aidé au revirement de l'état d'esprit des courtiers", estiment les analystes de Deutsche Bank. Le marché évoquait particulièrement mercredi "des aides financières directes ou des fusions pour venir en aide à l'industrie du transport aérien", ajoutent-ils.

Face à l'épidémie, Pékin avait déjà annoncé mardi une exemption de certains droits de douane punitifs qu'il imposait dans le cadre de sa guerre commerciale avec Washington sur certains produits américains.

Les courtiers surveilleront en cours de séance la diffusion du compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine.

- Remaniement chez Nike -

Parmi les valeurs du jour, Tesla s'envolait de 8,52% après une note positive des analystes de Piper Sandler.

La chaîne de magasins pour produits de maison Bed Bath and Beyond prenait 1,99%. Elle prévoit de dépenser environ 600 millions de dollars au cours de cet exercice pour des rachats d'actions et la réduction de sa dette, et jusqu'à 400 millions de dollars pour rénover certains magasins et mettre à niveau sa chaîne d'approvisionnement.

L'action du spécialiste des bons plans sur internet Groupon chutait de 42% après la diffusion de résultats trimestriels décevants.

L'équipementier Nike s'appréciait de 0,73% après un vaste remaniement à la tête de l'entreprise suite à la prise de fonctions, en début d'année, du nouveau directeur général, John Donahoe. Le directeur financier, Andy Campion, devenu directeur des opérations, est notamment remplacé par Matthew Friend.

La plateforme de prêts en ligne LendingClub reculait de 10,07%. Elle a annoncé le rachat pour 185 millions de dollars de la banque en ligne Radius Bancorp, qui gère 1,4 milliard de dollars d'actifs. Cette opération lui permet de devenir un acteur bancaire à part entière et d'offrir à ses clients plus de services.

Blue Apron, spécialisé dans la livraison à domicile de kits à cuisiner, plongeait de 21,74%. Le groupe, qui peine à attirer de nouveaux clients, a annoncé qu'il évaluait ses options stratégiques, y compris un éventuel partenariat, une nouvelle levée de fonds ou la vente de tout ou partie de l'entreprise.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine se stabilisait, évoluant à 1,562% contre 1,561% mardi à la clôture.