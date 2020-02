L'inventeur du copier-coller est décédé

L'informaticien américain Larry Tesler est décédé lundi à l'âge de 74 ans, rapporte mercredi le journaliste spécialisé Luke Dormehl. Larry Tesler avait conçu les fonctions copier-coller et couper-coller dans les années 70, aujourd'hui utilisées partout dans le monde.



L'informaticien travaillait alors pour le fabricant d'imprimantes Xerox. Détestant les pénibles systèmes avec lesquels il travaillait, Larry Tesler avait inventé les commandes informatiques couper, copier, coller. Après son passage chez Xerox, le programmeur avait été employé par Apple de 1980 à 1997, où il avait participé à la conception des modèles Lisa et Macintosh. Ces ordinateurs avaient alors permis au grand public de se familiariser avec ces fonctions révolutionnaires. Toujours chez Apple, l'homme avait participé au développement du Newton MessagePad, un ancêtre de la tablette tactile, dont l'entrée sur le marché en 1993 avait été un échec commercial. Larry Tesler avait ensuite quitté la marque à la pomme et, en 2001, avait rejoint Amazon avant de décrocher un contrat chez Yahoo! en 2005. Depuis 2009, il s'était mis à son propre compte en devenant consultant indépendant.

# Belga context