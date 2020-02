France: le bébé prématuré retrouvé "en parfaite santé", sa mère en garde à vue

Un bébé de trois semaines grand prématuré enlevé par sa mère la semaine dernière à Paris a été retrouvé "en parfaite santé" tandis que celle-ci s'est livrée à la brigade des mineurs, a annoncé mercredi son avocat Me Yassine Yakouti à l'AFP. La petite fille, Indy Victoria Hamidovic, née le 27 janvier dans un hôpital du 10e arrondissement, avait fait l'objet d'un appel à témoin jeudi 13 février pour la retrouver "le plus rapidement possible" après son enlèvement par sa mère dans l'hôpital.

Son enfant Indy Victoria est en parfaite santé



Sandra, 26 ans, s'est rendue d'elle-même à la police accompagnée de son avocat, a confirmé à l'AFP une source policière. Elle a été placée en garde à vue. "Elle a dit qu'elle n'avait pas compris qu'elle n'avait pas le droit de prendre son enfant. Elle regrette la tournure prise par les événements. Elle n'a jamais eu la volonté de faire du mal à son enfant", d'après lui. "Son enfant Indy Victoria est en parfaite santé", a-t-il ajouté. L'appel à témoin était intervenu quelques jours après la mort d'une petite fille, Vanille, tuée le jour de son premier anniversaire par sa mère qui a ensuite abandonné son corps dans un conteneur à vêtements à Angers, selon le parquet de la ville.



La mère de Vanille, atteinte de troubles psychiatriques importants, n'avait pas ramené sa fille comme prévu vendredi à l'aide sociale à l'enfance (ASE) où elle était placée, déclenchant le dispositif "alerte enlèvement".