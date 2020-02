Une pseudo unité spéciale de la police des chemins de fer dissoute

(Belga) La Mobile Protection Team, l'équipe mobile de protection constituée en 2017 dans la foulée de la réforme de la police des chemins de fer a finalement été dissoute, a appris RTL Info mercredi. Cette unité, qui ne bénéficiait ni de formation ni d'équipement adéquats, semait le trouble par sa manière de fonctionner, jouant sur une confusion des rôles et s'arrogeant des méthodes d'action qui ne lui étaient pas reconnues.

La direction générale de la police administrative a mené un audit pour évaluer le fonctionnement de cette unité, à la suite de quoi elle a décidé de dissoudre celle-ci. En cause, plusieurs dysfonctionnements, à commencer par la constitution du groupe: aucun cadre légal n'entourait la composition de cette équipe, c'est-à-dire qu'aucun document officiel n'attestait des missions et des compétences lui étant attribuées. De plus, divers incidents ont émaillé les activités de la Mobile Protection Team. L'acquisition de matériel, inadapté et obtenu sans aucune procédure légale, tel que cagoules, gilets tactiques et même un bouclier balistique déclassé - c'est-à-dire rendu inutilisable - qui avait servi lors de l'assaut de la rue du Dries en 2016, quelques jours avant l'arrestation de Salah Abdeslam. Autre inconduite de la force opérationnelle: la réalisation de perquisitions, parfois obtenues en mentant aux zones de police locales pour pouvoir les mener, alors qu'aucun des membres n'avait la compétence pour revendiquer un tel rôle. "Cela rejoint une de nos demandes. Nous avions interpellé l'autorité quant à l'existence de cette unité qui ne reposait sur aucun prescrit légal" a réagi Raoul Moulin, secrétaire permanent de la CSC police au micro de Bel RTL. "La police fédérale a des besoins nouveaux, on peut tout à fait l'entendre. Et donc nous allons entamer de futures négociations par rapport à ces nouvelles demandes et ces nouveaux besoins" a-t-il ajouté. (Belga)