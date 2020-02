Deux manifs au programme de ce jeudi: une à Bruxelles, une à Namur

Les agriculteurs et les exploitants de forêts sont en colère.

Une centaine de tracteurs iront investir le rond-point Schuman dans le quartier européen à Bruxelles. Les agriculteurs dénoncent des coupes budgétaires à venir dans le prochain budget de l'Union Européenne. Un budget 2021 - 2027 qui est d'ailleurs à l'ordre du jour d'un sommet européen durant deux jours, sans le Royaume-Uni qui était le deuxième contributeur après l'Allemagne.

Le président du conseil européen Charles Michel propose que ce budget représente 1,074% du revenu national de l'union européenne. Les tractations s'annoncent difficiles.

Des forêts inaccessibles

Propriétaires, entrepreneurs, exploitants forestiers iront manifester à Namur, car leurs problèmes concernent la Région wallonne.

Ils en ont marre des faire les frais des mesures liées à la peste porcine. Les zones infectées sont inaccessibles depuis 16 mois, et doivent le rester jusqu'au 15 mai alors que l'épidémie touche à sa fin.

Les pertes se chiffrent en millions d'euros pour le secteur qui ne voit pas venir non plus les 4 millions d'euros d'aide dégagées par le gouvernement wallon il y a un an.

Les exploitants veulent retourner travailler.