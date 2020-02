Prévisions météo: un vent "assez fort" fait déjà son retour ce jeudi

L'accalmie fut de courte durée. Après Ciara et Dennis, qui ont occasionné pas mal de dégâts en Europe et en Wallonie, il y a eu quelques jours plus calmes. Mais ce jeudi, ça va de nouveau souffler.

Surtout en soirée. En effet, ce matin, le ciel est nuageux et quelques timides éclaircies pourront parfois faire leur apparition. Excepté quelques légères bruines en Ardenne, le temps est actuellement sec dans la plupart des régions.

C'est en fin d'après-midi qu'une zone de pluie abordera l'ouest du pays. Elle se propagera ensuite sur le centre et l'est en soirée. Les températures maximales seront comprises entre 5 et 11 degrés.

Et le vent ?

Il est modéré de sud-ouest ce matin, mais l'Institut Royal de Météorologie (IRM) prévient: il va devenir ensuite "assez fort". En fin de journée, il deviendra même "parfois fort: les rafales augmenteront de 50 à 60 ou 65 km/h en cours de journée et en soirée, elles pourront même atteindre 70 à 80 km/h, voire légèrement plus".

Un avertissement a donc été lancé par l'IRM, de couleur jaune.

Pas d'aggravations ce week-end

Fort heureusement, la situation va ensuite s'améliorer. Vendredi, il fera sec avec des larges éclaircies en matinée, avant un retour des nuages. Le vent soufflera entre 40 et 60 km/h.

Samedi, il fera sec, et le vent va de nouveau souffler, mais on ne craint pas de tempête Ellen pour l'instant. Dimanche, il pleuvra beaucoup, et le vent restera soutenu. Les températures atteindront les 12 degrés.