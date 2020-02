Stephan Eicher, Pomme et Marie-Flore s'invitent aux Francofolies

Des poids lourds et des figures montantes: Stephan Eicher, Louis Chedid, Pomme ou encore Marie-Flore complètent l'affiche des 36e Francofolies de la Rochelle (10 au 14 juillet 2020), ont annoncé jeudi les organisateurs.

Au rayon des valeurs sûres, Eicher donnera vie sur scène - avec une dizaine de musiciens - à son très bel album "Homeless Songs" sorti en 2019, tandis que Louis Chedid revient avec "Tout ce qu'on veut dans la vie", nouvel opus réjouissant prévu pour le 28 février. Pour les artistes en pleine ascension, il y a donc Pomme, album révélation des dernières Victoires de la musique avec "Failles" et Marie-Flore, qui a frappé fort avec "Braquage" paru fin 2019.

Parmi les 39 nouveaux noms dévoilés jeudi, on note aussi les revenants Cyril Mokaiesh, qui a signé un très réussi "Paris-Beyrouth" et Irma, qui retrouve la lumière avec "The Dawn", qui sort le 28 février. Sans oublier Kid Francescoli et son électro mélancolique infusée dans "Lovers" récemment paru.

Enfin parmi les promesses, il faudra compter avec Bandit Bandit, gang rock qui monte, et Elia, qui trempe son r'n'b dans Rimbaud et Tarantino.

En décembre, les "Francos" avaient déjà divulgué leurs premières têtes d'affiche: PNL, Dadju - le petit frère de Gims - Alain Souchon, Jean-Louis Aubert, Catherine Ringer qui réenchante les Rita Mitsouko, Izïa ou encore Suzane, révélation scène des dernières Victoires de la musique.

Quelque 150.000 festivaliers ont assisté aux 35es "Francos" l'année écoulée.