Une historienne rencontre 25 enfants juifs sauvés par des résistants français: ils en ont sauvé 108 d'Auschwitz

Il arrive que certains faits méconnus de la Seconde Guerre mondiale soient mis en lumière. C'est le cas du sauvetage des enfants du camp de Vénissieux. Ce drame a eu lieu dans la région de Lyon, où de nombreux Juifs ont été placé dans ce camp suite à une rafle d'un millier de personnes sous le régime de Vichy. Pour sauver les enfants de ces familles, Gilbert Lesage, un résistant infiltré a tout mis en œuvre pour les sauver.

Les parents ont dû accepter de signer un acte d'abandon pour les sauver de la mort. "Gilbert Lesage et les autres résistants ont dû en forcer certains à signer avant leur départ pour Auschwitz", explique l'historienne.



Valérie Portheret, une historienne, a consacré 25 ans de sa vie à cette thèse. Elle s'est informé et a recueilli assez de documents pour reconstituer cette vérité historique, 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sur ces 108 enfants sauvés, Valérie en a identifié 90 et retracé le parcours de 45. Elle a également pu en interroger et en filmer 25. Aujourd'hui, il reste 8 survivants de ce drame.



Pour raconter cette histoire et expliquer ses recherches, Valérie publie "Vous n'aurez pas les enfants" aux éditions XO. Elle espère que cette publication aidera les jeunes "à faire les bons choix, à s'engager et retrouver un projet de vie. Le bien doit être profond et radical. Profond pour la connaissance qu'ils doivent acquérir et radical pour l'envie de se battre contre ce qu'on trouve injuste."