Risque de violents vents dans les heures à venir: le pays repasse en alerte jaune

On n'en a pas encore fini visiblement avec les tempêtes et les rafales de vent. On est une nouvelle fois en alerte jaune. L'IRM (l'institut royal météorologique) prévoit dès 16h et jusqu'aux environs de minuit des rafales de 80 à 100 km/h sur tout le territoire.

Le SPF Intérieur a annoncé ce jeudi midi activer temporairement le numéro 1722, en raison de l'alerte jaune émise par l'Institut royal météorologique (IRM) pour des vents forts et de conditions glissantes sur les routes.



Pour ce qui est du vent, l'alerte jaune de l'IRM pour des rafales de 80 à 100 km/h vaut pour tout le territoire de 16h00 à minuit ce jeudi. Quant aux routes rendues glissantes par de la pluie se transformant en neige, l'alerte vaut pour les provinces de Liège et de Luxembourg de 22h00 jeudi à 1h00 vendredi. Le numéro 1722 a pour objectif de désengorger les centrales d'urgence 112 et de ne pas faire attendre les personnes dont la vie est en danger. Il ne s'agit pas d'un numéro d'urgence. Seuls les numéros 112 (pompiers, ambulance) et 101 (police) sont des numéros d'urgence. Le numéro 112 ne doit donc être composé que si une vie est potentiellement en danger.