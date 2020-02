Peste porcine africaine - Une centaine de manifestants du secteur forestier à Namur

(Belga) Une centaine de représentants de la Confédération belge du Bois et la fédération des Propriétaires ruraux de Wallonie---selon les chiffres de la police-- manifestent à Namur depuis 9h00 jeudi. Ils souhaitent dénoncer les conséquences socio-économiques de la gestion de la peste porcine africaine (PPA) sur leur filière.

Comme prévu, les manifestants se sont réunis devant les bureaux du Département de la Nature et des Forêts (DNF) du Service public de Wallonie avec une quinzaine de camions transportant des engins forestiers. Après un entretien avec le DNF, ils se rendront devant le siège du gouvernement wallon, où une délégation sera également reçue. Leur retour au DNF est prévu vers 13h00 et marquera la fin de la manifestation. La circulation sera ralentie, déviée ou interrompue sur l'itinéraire du cortège, le temps du passage de l'ensemble des manifestants, prévient la police. En revanche, le marché hebdomadaire de Jambes est maintenu et ne devrait pas être impacté par cette manifestation. Depuis le 17 septembre 2018, tout le secteur forestier et de la transformation du bois (propriétaires, entrepreneurs de travaux forestiers, exploitants forestiers, pépiniéristes) est à l'arrêt dans plus de 30.000 ha de forêts, à la suite de l'interdiction d'accès qui touche les zones infectées par le virus. Des dizaines d'emplois ont été perdus et des centaines sont menacés à terme, selon les représentants de la filière. Les manifestants ont notamment en ligne de mire la décision de la ministre wallonne de la Forêt, Céline Tellier (Ecolo), de prolonger l'interdiction d'accès aux zones infectées. Ils souhaitent aussi avoir des garanties quant à une compensation financière.