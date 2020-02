Le Salon de l'Agriculture a du chien

Il n'y a pas que des veaux, vaches et cochons au Salon international de l'Agriculture: plus de 1.000 chiens sont attendus dans la plus grande ferme de France, du 22 février au 1er mars, un record selon les organisateurs.

Dans un pays qui compte environ 2,5 millions de chiens de race, "ce sont cette année 1.035 chiens de plus de 250 races et variétés différentes qui participent à la 150e édition du Concours général agricole", indique jeudi la Société centrale canine dans un communiqué.

530 éleveurs venus de toute la France présenteront aux visiteurs leurs plus beaux spécimens de chiens de races d'origines française ou étrangère, des races les plus populaires - comme le chien préféré des Français, le berger australien, avec près de 15.000 naissances en 2019 - aux races les plus rares, comme le braque du Bourbonnais, qui en a enregistré seulement 69 cette même année.

Au village des races, se déroulera le Concours général agricole canin au cours duquel un jury collégial composé de deux juges experts et d'un vétérinaire examinera minutieusement le poil, la taille, l'expression, le mouvement, le type, l'équilibre des proportions ou encore le coloris de la robe des meilleurs amis de l'Homme.

L'occasion aussi pour les futurs maîtres d'échanger avec les éleveurs et de bénéficier de conseils d'experts pour trouver le compagnon à quatre pattes idéal, adapté à leur style de vie (ville, campagne, maison, appartement, activités, etc.)

Avec 59 races françaises, la France est le 2e pays au monde en termes de races "autochtones", juste derrière le Royaume-Uni qui en compte une soixantaine. Le cheptel des races françaises représente ainsi en 2019 près d'un chiot sur huit inscrit au LOF (Livre des Origines Françaises).