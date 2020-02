"Soumission" de Houellebecq, adapté au cinéma par Guillaume Nicloux

Le réalisateur Guillaume Nicloux va adapter sur grand écran "Soumission", le roman polémique de Michel Houellebecq qui imaginait l'arrivée au pouvoir en France d'un président issu d'un parti politique musulman en 2022, indique un communiqué de la production.

L'acteur Jean-Paul Rouve ("Le Sens de la Fête", "Les Tuches") a été choisi pour le rôle principal. Le reste du casting est en cours.

Un premier projet évoquait une série mais c'est un long métrage que prévoit de tourner à partir de septembre le réalisateur, qui a également cosigné le scénario.

Guillaume Nicloux a déjà témoigné de sa proximité avec l'auteur des "Particules élémentaires" en le filmant dans "Thalasso", un huis clos comique sorti l'an dernier avec Gérard Depardieu, dans "L'Enlèvement de Michel Houellebecq", réalisé pour Arte en 2014, et "L'Affaire Gordji: histoire d'une cohabitation" en 2012 sur Canal+.

"Soumission", roman d'anticipation, était sorti le jour même de l'attaque contre Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015. Il est resté plusieurs semaines en tête des ventes en France, en Allemagne et en Italie et s'est écoulé à plus de deux millions d’exemplaires.