Budget européen 2021-2027 - Des bilatérales après une première plénière

(Belga) Le sommet extraordinaire sur la confection du budget 2021-2027 de l'Union européenne entrait dans le vif du sujet jeudi soir à Bruxelles avec une série de rencontres bilatérales annoncées entre le président du Conseil Charles Michel et les chefs d'État et de gouvernement.

Une première réunion plénière a permis à chacun d'exprimer ses ambitions et ses craintes sur l'impact potentiel sur son propre pays de la proposition de compromis formulée vendredi dernier par l'ex-Premier ministre belge, si le texte devait être adopté en l'état. "Il y a beaucoup de respect, c'est très structuré et constructif, chacun est focalisé sur sa situation intérieure", commentait une source diplomatique. A leur arrivée au sommet, les dirigeants avaient étalé leurs divergences de vues et le président du Parlement, David Sassoli, vivement critiqué la proposition sur la table. "Rien de neuf, on a entendu à peu près ce que l'on savait déjà", relativisait cette source. Une pause peu après 20h00 permettait à chacun de se restaurer avant l'entame de réunions bilatérales. Celles-ci doivent se dérouler dans l'ordre des présidences tournantes du Conseil de l'UE, en commençant donc par la Croatie et son Premier ministre Andrej Plenkovic. Charles Michel envisagera la suite des opérations à l'issue de ces bilatérales. Cela pourrait passer par une nouvelle proposition chiffrée, qui permettrait aux dirigeants de se retrouver vendredi pour poursuivre les travaux. Les négociations sur le "cadre financier pluriannuel" de l'UE sont traditionnellement très rudes mais elles le sont davantage cette fois-ci en raison du Brexit. La perte de la contribution britannique creuse un trou de 60 à 75 milliards d'euros. Charles Michel a proposé pour 2021-2027 un budget de 1.094 milliards d'euros en engagements, ce qui représente 1,074% du revenu national brut (RNB) de l'UE à 27. Mais un quatuor de pays dit "frugaux" (Pays-Bas, Suède, Autriche et Danemark) s'affiche en front uni pour ne pas dépasser 1% du RNB, tandis que les pays de l'est et du sud de l'Union, qui reçoivent plus d'argent qu'ils n'en versent, rejettent les coupes drastiques. Tous cherchent aussi à préserver leurs fonds structurels et leurs aides agricoles, alors qu'il faut aussi financer de nouvelles politiques pour les transitions climatique et numérique, la politique migratoire ou encore la défense. (Belga)