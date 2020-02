Prévisions météo: de nouveaux coups de vent attendus ce week-end

Dimanche, nous prévoyons une nébulosité abondante avec assez bien de pluie ou temporairement de la bruine. Les maxima se situeront entre 9 degrés en Ardenne et localement 13 degrés dans l'ouest. Le vent sera assez fort à fort de secteur sud-ouest à ouest. Des rafales de 70 à 80 km/h, voire un peu plus par endroits. Au littoral, le vent sera parfois très fort. En fin de journée, le vent s'orientera progressivement partout au secteur nord-ouest et diminuera sensiblement.