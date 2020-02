Opération de police contre le champion du monde russe Loginov lors des Mondiaux

(Belga) Une opération de police judiciaire liée à des soupçons de dopage a eu lieu samedi matin à l'hôtel Bagni di Salomone hébergeant les athlètes russes aux Mondiaux de biathlon d'Antholz (Anterselva), dans le nord de l'Italie, a confirmé un porte-parole des carabinieri.

"Cette opération a été demandée par le parquet de Bolzano. Le délit présumé répond à l'article 586 bis du code pénal (utilisation ou administration de produits dopants, NDLR). Deux personnes sont concernées, tous les deux de nationalité russe, un athlète et son préparateur", a déclaré ce porte-parole. Selon l'agence de presse russe Interfax, citant le président de la fédération russe de biathlon, Vladimir Drachev, l'athlète est Alexander Loginov, qui a remporté le 15 février l'épreuve de sprint de ces Mondiaux 2020. Loginov, 28 ans, a purgé entre 2014 et 2016 une suspension de deux ans pour dopage à l'EPO et son sacre à Antholz, où il a également remporté la médaille de bronze de la poursuite, avait suscité un malaise parmi les biathlètes. "La police est venue à notre hôtel à 5h50 (...) et l'opération était liée au fait que l'entraîneur en chef de l'équipe de Russie (Alexander) Kasperovich a utilisé l'accréditation d'une autre personne", a expliqué Vladimir Drachev. "La police a fouillé ses affaires pendant une heure et demie et en a emmené certaines avec elle", a poursuivi le patron du biathlon russe, qui a dû se rendre ensuite au poste de police avec l'entraîneur en chef. De son côté, Loginov a indiqué à la chaîne de télévision Match TV que la police était rentrée dans la chambre qu'il partageait avec son équipier Evgeniy Garanichev. "Les policiers se sont intéressés uniquement à mes affaires", a-t-il indiqué. Loginov devait initialement prendre part au relais 4x7,5 km programmé samedi à 14h45. Sa participation pourrait être remise en cause selon l'entraîneur de l'équipe masculine Sergei Belozerov, cité par l'agence Tass. . (Belga)