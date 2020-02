L'échevine de Trois-Ponts attaquée personnellement sur Facebook: solidaire, le bourgmestre FERME la page de la commune (vidéo)

Sur les réseaux sociaux, les commentaires dérapent souvent. A tel point que la commune de Trois-Ponts vient de fermer sa page Facebook. La gestion des débordements demande beaucoup de travail aux communes qui doivent organiser la veille de leur page avec leur service communication.

La commune de Trois-Ponts a décidé de fermer sa page Facebook. L'échevine de la Communication y était victime d'attaques personnelles. "Comme tout le monde se permet tout et n'importe quoi, via des canaux pourtant magnifiques pour la communication, et manque totalement de respect vis-à-vis des personnes qui gèrent cette page, j'ai voulu protéger l'échevine qui est jeune et qui ne mérite pas de tels propos, explique Francis Bairin, bourgmestre de Trois-Ponts. Dans un premier temps, la page restera fermée".



Le bourgmestre de Liège laisse la page ouverte, malgré les nombreux dérapages: "Ils me disent 'On va mettre le feu chez toi'"

Cette décision extrême étonne le bourgmestre de Liège, qui préfère, lui, encaisser les dérapages des réseaux sociaux, plutôt que d'en être absent. "Ça nous permet de prendre la température, le pouls de la population sur un certain nombre de dossiers", explique Willy Demeyer, bourgmestre de Liège. Et pourtant, c'est sur la page personnelle du bourgmestre que les commentaires s'emballent le plus vite. "Certains mentionnent l'incendie de ma maison, qui a vraiment eu lieu, et disent 'On va revenir et refoutre le feu chez toi'", témoigne le bourgmestre.



Une veille constante obligatoire: "On surveille aussi le week-end"

La ville a déjà porté plainte suite à des propos calomnieux. Eviter que la page devienne un défouloir agressif est un travail permanent. "C'est notre rôle de modération de supprimer certains commentaires, quand ça va trop loin, explique Christophe Gerlach, coordinateur du service communication, Ville de Liège. Il y a une veille, même le week-end pour s'assurer que la page ne reste pas sans surveillance".

La page Facebook de la commune de Trois-Pont devrait rouvrir dans quelques jours. Mais la possibilité d'y laisser des commentaires, n'est pas encore prévue.