Les parcs bruxellois seront fermés dès ce samedi soir à cause des vents violents

(Belga) Les parcs bruxellois gérés par Bruxelles-Environnement seront fermés dès ce samedi soir, 22h00, jusqu'à lundi en raison des vents violents attendus. La Ville de Bruxelles, elle, a décidé de ne pas fermer ses parcs et cimetières mais appelle à la prudence.

Bruxelles-Environnement fermera ses espaces verts là où c'est possible et placera des pancartes d'avertissement dans les parcs qui ne peuvent être fermés. Les espaces verts de la Ville de Bruxelles, dont le Bois de la Cambre, eux, resteront ouverts mais les autorités communales appellent à la prudence. "Des bourrasques sont attendues ce dimanche. La Ville conseille d'éviter les déplacements dans tous les espaces verts tels que les parcs, les bois et les cimetières", peut-on lire sur son site internet. (Belga)