Le jeune Quaden a réalisé l'un de ses rêves: il tient la main à ses idoles et foule la pelouse d'un célèbre club de rugby (vidéo)

Le sort de Quaden Bayles n'a laissé personne indifférent. Atteint de nanisme, le petit garçon âgé de 9 ans et originaire d'Australie, avait ému le monde entier en témoignant du harcèlement scolaire dont il était victime. Dans une vidéo partagée par sa mère, l'enfant apparaissait en pleurs et demandait qu'on lui donne un couteau pour qu'il puisse mettre fin à ses souffrances. "Voilà ce que provoque le harcèlement", résumait sa mère.

La vidéo était rapidement devenue virale et avait suscité un vif émoi. Des personnalités comme l'acteur Hugh Jackman avait apporté leur soutien au petit garçon. De son côté, la ligue nationale de rugby a invité le petit garçon à entrer sur le terrain aux côtés de ses joueurs lors d'une compétition prestigieuse.

Une entrée remarquée et applaudie

Ce samedi 22 février, Quaden a ainsi eu la chance de fouler la pelouse lors du match des Alls stars de la NRL. Le jeune Australien a ainsi mené les Indigenous All Stars, une équipe dont il est fan. Sourire aux lèvres et ballon du match en main, Quaden a fait une entrée remarquée et largement applaudie par le public.

Des rumeurs se sont rapidement répandues relatant que la vidéo partagée était fausse et que le jeune Quaden était en fait un acteur de 18 ans. Sa maman, très choquée par la situation, s'en est défendue sur les réseaux sociaux.