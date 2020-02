Le cortège du carnaval d'Alost sera de sortie malgré le vent mais avec une heure de retard

(Belga) Le cortège de carnaval d'Alost, qui avait défrayé la chronique l'an dernier, aura bien lieu ce dimanche, malgré les vents forts qui faisaient craindre un report de l'évènement et de la sortie de ses chars satiriques.

Les autorités locales ont en revanche décidé de le faire démarrer à 14h00 et non 13h00 comme prévu initialement, a annoncé le bourgmestre Christoph D'Haese en télévision ("De zevende dag" sur Eén, VRT) dimanche matin. D'ici à 14h00, les prévisions estiment que le vent aura faibli, jusqu'à 40 km/h, explique-t-il. Des recommandations ont été transmises aux participants, par exemple celle de ne laisser aucun élément "libre" sur les chars, qui risquerait de s'envoler ou de chuter, et de ne pas y grimper à plus de 2 mètres. Parallèlement, le maïeur affirme avoir appelé les sociétés carnavalesques à "ne pas blesser pour blesser". On craint en effet cette année que la communauté juive soit particulièrement visée dans le cadre du carnaval, à la suite de la polémique créée par l'un des chars taxé par certains d'"antisémite" l'an dernier. Il est possible, en accord avec la police, que certains groupes soient extraits du cortège si l'on constate que cela va trop loin, a laissé entendre le bourgmestre local, qui défend cependant la "liberté d'expression" associée à l'évènement. (Belga)