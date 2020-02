Le Namurois Victorien Mathieux sacré meilleur jeune berger européen

(Belga) Victorien Mathieux a été sacré meilleur jeune berger européen samedi au Salon international de l'Agriculture de Paris, a indiqué dimanche l'ASBL wallonne d'élevage Elevéo. Le Namurois de 16 ans s'est imposé face à 13 candidats lors de ces 15e "Ovinpiades".

Sous les encouragements de ses parents et de son professeur à l'École provinciale d'agronomie et des sciences de Ciney, l'adolescent s'est mesuré dans une série d'épreuves à trois compatriotes - deux Flamands inscrits à l'école d'agriculture de Geel et un Athois - ainsi que des concurrents autrichiens, anglais, irlandais, gallois et écossais. Les jeunes, âgés de 16 à 24 ans, ont ainsi trié des brebis à l'aide d'un lecteur électronique, évalué l'état de santé d'une bête ou encore paré ses onglons. Ce concours axé sur le mouton veut mettre un coup de projecteur sur une filière qui recrute, afin de former et installer une nouvelle génération d'éleveurs de brebis, souligne Elevéo. Si le nombre d'exploitations agricoles diminue chaque année, ces dernières ont tendance à s'agrandir, note Statbel. Entre 1980 et 2018, le secteur agricole a ainsi perdu 68% de ses exploitations, à un rythme plus ou moins identique en Flandre et en Wallonie (-2,5% en moyenne). La superficie moyenne par exploitation a, quant à elle, presque triplé. En 2016, le secteur comptait par ailleurs 62% de travailleurs en moins par rapport à 1980. Cette baisse s'explique par la diminution du nombre de fermes mais aussi par l'intensification de la mécanisation. Les quatre étudiants noir-jaune-rouge ont été sélectionnés pour représenter la Belgique aux Ovinpiades européennes après la finale nationale, qui s'est déroulée en décembre au salon Agribex à Brussels Expo. (Belga)