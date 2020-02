Un ouvrier chute d'une dizaine de mètres sur le chantier du R9 à Charleroi

Un ouvrier qui travaillait sur un échafaudage placé sous le R9 a chuté dimanche vers 00h30 sur un parking non loin de l'avenue Marius Meurée à Charleroi, ont indiqué les pompiers, confirmant une information de la DH. L'homme a été transporté en milieu hospitalier. L'auditorat du travail du Hainaut n'a pas été avisé de l'accident.

La raison de cette chute d'une dizaine de mètres n'est pas encore connue. Les collègues de la victime ont fait appel aux secours et une ambulance ainsi qu'un SMUR se sont rendus sur place. L'ouvrier a été transporté à l'hôpital Marie Curie de Lodelinsart. La police de Charleroi a dressé un périmètre de sécurité. L'auditorat du travail a indiqué dimanche matin ne pas avoir été avisé de l'accident. "La police de la route qui est intervenue sur les lieux n'a pas jugé bon de nous alerter de l'accident de travail", précise Charles-Eric Clesse, auditeur du travail du Hainaut. La victime, un ouvrier d'origine polonaise et sous-traitant de l'entreprise Franki, semble être déjà sortie de l'hôpital. "Nous avons sollicité un rapport de la police et nous comptons nous rendre sur place afin d'effectuer les vérifications d'usage."