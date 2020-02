Les Belges à l'étranger - ManU l'emporte avant d'affronter le Club de Bruges, succès également pour les Wolves

(Belga) Wolverhampton et Leander Dendoncker, titulaire, ont obtenu un large succès à domicile (3-0) dimanche face à la lanterne rouge Norwich (20e, 18 pts) lors de la 27e journée de Premier League. L'autre candidat à la relégation, Watford où évolue Christian Kabasele (19e, 24 pts), s'est également incliné à Old Trafford sur le même score face face à Manchester United.

Les Wolves ont à nouveau pu compter sur l'adresse de Diogo Jota. Le buteur portugais, déjà à la fête jeudi en Europa League contre l'Espanyol de Barcelone avec un triplé à la clé, a cette fois-ci inscrit les deux premiers buts de son équipe (19e, 30e) en première période. Après le repos, l'équipe locale a fixé le score à 3-0 grâce à Raul Jimenez (50e). Après le match nul obtenu jeudi au stade Jan Breydel, Manchester United a signé une large victoire à domicile face à Watford et Christian Kabasele, titulaire. Bruno Fernandes sur penalty (42e), Anthony Martial (58e) et Mason Greenwood (75e) se sont chargés d'alimenter le marquoir. Les Mancuniens font donc le plein de confiance avant de recevoir le Club de Bruges jeudi soir en manche retour des seizièmes de finale de l'Europa League. Au classement, Manchester United s'empare de la cinquième place de Tottenham avec une unité d'avance. Avec 41 points, les pensionnaires d'Old Trafford comptent trois unités de retard sur la quatrième place, directement qualificative pour la Ligue des champions, occupée par Chelsea. Wolverhampton (8e, 39 pts) reste aussi dans la course à l'Europe. - FRANCE - Lors de la 26e journée de Ligue 1, Thomas Foket, titulaire, a obtenu le point du match nul avec Reims sur la pelouse de Saint-Étienne (1-1). Denis Bouanga (73) a permis à l'équipe locale de prendre les devants avant que les Rémois n'égalisent dans le temps additionnel sur penalty par l'intermédiaire de Boulaye Dia (90+3). Reims occupe la huitième place au classement avec 37 unités. (Belga)