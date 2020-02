Présidentielle américaine 2020 - Un conseiller de Trump dément les ingérences russes en sa faveur

(Belga) Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Robert O'Brien, a déclaré dimanche n'avoir pas connaissance de renseignements sur des ingérences russes en faveur du président Donald Trump dans la campagne électorale américaine.

La révélation de nouvelles intrusion de Moscou dans l'élection a été faite à des parlementaires du Congrès lors d'un briefing censé rester confidentiel. Mais des informations sur ces ingérences publiées vendredi par le Washington Post ont conduit au limogeage du chef du renseignement américain par intérim, Joe Maguire, un ex-amiral de l'US Navy. "Je n'ai vu aucune information des services de renseignement qui montrent que la Russie tente de faire réélire le président Trump", a déclaré M. O'Brien sur la chaine ABC, qualifiant les informations du Washington Post de "non-histoire". Selon le journal, la responsable de la sécurité des élections au sein des services de renseignement américains, Shelby Pierson, a informé le 13 février la commission du Renseignement de la chambre des Représentants que, comme en 2016, la Russie était à pied d'oeuvre, de façon souterraine, pour peser dans la campagne présidentielle américaine en favorisant Donald Trump. M. O'Brien a indiqué ne pas avoir parlé à Mme Pierson, mais il a dit avoir discuté avec M. Maguire et la patronne de la CIA Gina Haspel. "Je n'ai pas entendu cette analyse ni vu aucune information de ce genre", a-t-il assuré. "Notre message aux Russes est: ne vous mêlez pas des élections américaines". Le conseiller à la Sécurité nationale a assuré dimanche que M. Maguire avait été remplacé parce que son intérim à la tête du Renseignement américain devait s'achever le 11 mars. "Le président n'est pas en colère contre Joe Maguire", a-t-il affirmé. "Il a une très haute opinion de l'amiral Maguire et il le garderait bien au gouvernement dans un autre rôle mais comme vous le savez, son intérim s'achevait dans une semaine ou deux", a-t-il dit. M. Trump a dénoncé ces informations sur Twitter, les qualifiant de "désinformation" et de "mascarade", comme il l'avait fait lorsque le Renseignement américain avait conclu que la Russie s'était immiscée dans la campagne de 2016 pour l'aider à emporter la Maison Blanche, ce qui avait été ensuite confirmé par l'enquête judiciaire du procureur spécial Robert Mueller.