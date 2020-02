Coronavirus - Le risque de transmission du coronavirus en Europe est "faible à modéré", selon le CEPCM

(Belga) Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM) estimait dimanche que le risque de transmission du coronavirus en Europe est "faible à modéré", alors que 152 personnes ont été testées positives en Italie.

La probabilité d'être confronté à de nouvelles contaminations au sein de l'Union européenne et du Royaume-Uni est limitée mais ne peut être écartée en raison de nombreux facteurs incertains, évalue le centre dans son rapport. Étant donné que le nombre de pays hors Europe touchés par le virus a augmenté, il est plus probable que des voyageurs en provenance d'autres pays que la Chine introduisent le Covid-19 en Europe. De nouveaux cas devraient encore se déclarer en Italie, et peut-être dans d'autres États membres de l'UE, dans les prochains jours, prévoie la directrice du CEPCM, Andrea Ammon. Une nouvelle évaluation des risques sera publiée lundi, conclut un porte-parole de l'agence européenne, basée près de Stockholm. (Belga)