Présidentielle: Faure Gnassingbé reconduit pour un 4e mandat avec plus de 72% des voix, l'opposition conteste

Le président togolais Faure Gnassingbé a été réélu dimanche soir pour un quatrième mandat avec 72,36% des voix, très loin devant le candidat de l'opposition Agbéyomé Kodjo, qui dénonce des fraudes et revendique lui aussi la victoire, selon les résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante (Céni).

Le chef de l'Etat sortant l'emporte dès le premier tour, ayant obtenu la majorité absolue, selon les chiffres officiels. Son principal rival, Agbéyomé Kodjo, obtient lui seulement 18,37%, tandis que le troisième candidat, Jean-Pierre Fabre, récolte 4,35% des voix.

Sept candidats au total étaient en lice, les trois derniers ayant fait des scores insignifiants.

Le ministre de la Fonction publique Gilbert Bawara, qui est aussi l'un des premiers soutiens du chef de l'Etat, a évoqué "un score inédit" pour le candidat du parti au pouvoir, Union pour la République (Unir). Il avait été élu avec un peu plus de 58% des voix il y a cinq ans.

"Nous constatons aujourd'hui que Faure Gnassingbé a opéré une grande percée dans des localités autrefois difficiles et que dans le reste des autres localités de notre pays c'est un véritable plébiscite", a affirmé Gilbert Barawa à la presse après l'annonce des résultats.

Le taux de participation est de 76,63%, là aussi bien plus élevé qu'en 2015 (60,99%). C'est la première fois que des résultats sont annoncés aussi rapidement au Togo, à peine plus de 24 heures après le scrutin présidentiel qui s'est déroulé samedi dans le calme.

M. Gnassingbé, arrivé au pouvoir en 2005 après le décès de son père, le général Gnassigbé Eyadéma, qui avait lui-même dirigé le Togo pendant 38 ans, a été réélu depuis lors de scrutins très contestés par l'opposition.

Quelques heures avant l'annonce des résultats officiels, l'outsider de l'opposition Agbéyomé Kodjo, ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, s'était quant à lui auto-proclamé "président démocratiquement élu".

- 'Nombreuses fraudes' -

"Au regard des résultats que nous avons compilés à travers les procès verbaux en notre disposition notre candidat a gagné l'élection présidentielle (...) au premier tour avec un score oscillant entre 57 et 61%", a-t-il déclaré à la presse depuis son domicile à Lomé.

"Je suis le président démocratiquement élu, et je m'engage à former un gouvernement inclusif dans les prochains jours", a-t-il ajouté, invitant le président sortant à "un sursaut patriotique pour un transfert pacifique du pouvoir".

M. Kodjo avait dès samedi soir dénoncé de "nombreuses fraudes" ayant émaillé le scrutin, assurant que le vote avait été "un véritable tsunami" en sa faveur.

Le candidat du Mouvement patriotique pour le développement et la démocratie (MPDD) avait créé la surprise samedi lors du dépouillement, notamment à Lomé, la capitale, où il a devancé l'Alliance nationale pour le changement (ANC), le parti du leader historique de l'opposition, Jean-Pierre Fabre.

M. Kodjo affirmait avoir une large avance dans les régions Maritime (Sud) et Plateaux (centre-sud), être au coude à coude le parti au pouvoir Unir dans le centre et avoir réalisé de très bons scores dans les Savanes (nord).

Son domicile, ainsi que celui de son principal soutien, l'ancien archevêque de Lomé, Mgr Kpodzro, avait été encerclé samedi soir pendant quelques heures par les forces de l'ordre, qui ont affirmé vouloir "garantir leur sécurité".

Le vote s'est déroulé sans violences, mais la société civile a recensé des bourrages d'urnes et des inversions de résultats.

Des délégués de l'opposition se sont également vus refuser les accès dans certains bureaux de vote, selon l'opposition, et internet a été coupé par intermittence dans la capitale ou totalement dans certaines régions sensibles.

- "Vote sanction pour Fabre" -

Ces incidents s'ajoutent au retrait d'accréditation de nombreux observateurs de l'Eglise et de la société civile ainsi qu'à l'abandon du système de sécurisation électronique des résultats quelques jours avant le vote.

Le pouvoir a dénoncé des tentatives d'"ingérence étrangère" dans le système baptisé Sincère qui devait permettre une compilation électronique des PV et décidé de ne pas s'en servir pour éviter "tout piratage".

Ces résultats sont un coup de massue pour l'opposant historique Jean-Pierre Fabre (ANC), qui avait d'ailleurs reconnu sa défaite dès samedi soir par un bref communiqué.

Nombre de Togolais reprochaient à ce rival historique du chef de l'Etat de ne pas avoir su tirer profit des manifestations monstres de 2017-2018 où des dizaines de milliers de personnes sont régulièrement descendues dans les rues pour demander la démission de "Faure".

"Vous avez vu non, on a donné nos votes à Agbeyome. C'est un vote sanction pour Fabre. On l'a soutenu en 2005, en 2010, en 2015 et il nous a trahi", déclaraient lors du dépouillement des électeurs surexcités à Bè, quartier de Lomé acquis à l'opposition.

Les candidats de l'opposition avaient assuré qu'ils s'allieraient en cas de second tour pour faire barrage au président sortant.

Dimanche, la situation était calme dans la capitale, et en matinée les habitants se sont rendus à l'église comme à l'accoutumée, ont constaté des journalistes de l'AFP.