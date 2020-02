Un imposant laboratoire de drogue découvert à Tongres

La police et les autorités judiciaires ont découvert dimanche un laboratoire de production de drogues de synthèse à Tongres. Aucun suspect n'a été interpellé. Le parquet limbourgeois a ouvert une enquête.



Le laboratoire, imposant, se trouvait dans un bâtiment isolé et à l'abandon depuis plusieurs années, près de l'hôpital Vesalius. L'immeuble avait jadis accueilli un hôtel. La protection civile s'est rendue sur place pour démanteler l'installation et évacuer les fûts de déchets chimiques.