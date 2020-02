Le PTB se dit prêt pour un retour aux urnes: les élections vont "arrêter la stratégie de pourrissement de la N-VA"

Raoul Hedebouw, député fédéral et porte-parole du PTB, était l'invité de Fabrice Grosfilley à 7h50. Il est revenu sur la volonté de son parti de retourner aux élections après 9 mois de négociations. "Je crois que tous les partis sont en campagne électorale. Devant le blocage présent actuellement, cette stratégie du pourrissement de la N-VA, il est temps de dire Stop", assure Raoul Hedebouw.

Le porte-parle du PTB regrette le temps que prennent les négociations en vue de former un gouvernement fédéral. "Si le blocage continue, allons aux élections. Pourquoi avoir peur?!", s'exclame-t-il. Selon lui, de nouvelles élections permettraient "d'arrêter la stratégie de pourrissement de la N-VA".

"Le but de la N-VA est de diviser le pays. Chaque fois qu'un accord se rapproche, la N-VA vient avec ses outils de communication pour prouver que le pays ne fonctionne pas. Nous, on va prouver que ce pays fonctionne (...) On ne peut pas continuer comme ça. Je constate qu'en 9 mois, le PTB n'a pas été reçu une seule fois par les informateurs. Il y a un problème de déficit démocratique actuellement", martèle Raoul Hedebouw.