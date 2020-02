Virus: mesures de précaution en France pour les personnes revenant de Lombardie et Vénétie

La France a émis une série de recommandations pour les personnes revenant des deux régions italiennes touchées par le nouveau coronavirus, la Lombardie et la Vénétie, en leur demandant notamment d'éviter "toute sortie non indispensable".

En outre, les enfants de retour de ces régions "ne doivent pas être envoyés à la crèche, à l'école, au collège ou au lycée", selon ces recommandations gouvernementales, qui portent sur les 14 jours suivant le retour (durée jugée suffisante pour couvrir la période d'incubation du virus).

Ces recommandations étaient déjà en vigueur pour la Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao) et ont été élargies vendredi à Singapour puis dimanche aux deux provinces italiennes ainsi qu'à la Corée du Sud, a précisé le ministère de la Santé à l'AFP.

Il est recommandé aux personnes qui reviennent de ces endroits d'éviter "toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinéma...)".

Les travailleurs et les étudiants doivent, "dans la mesure du possible", privilégier "le télétravail" et éviter "les contacts proches (réunions, ascenseurs, cantine...).

Toutes les personnes de retour de ces endroits doivent prendre leur température 2 fois par jour et surveiller "l'apparition de symptômes d'infection respiratoire (toux, difficultés à respirer...)". Il leur est demandé de porter un masque chirurgical lorsqu'elles sont en face d'une autre personne et lorsqu'elles doivent sortir.

"Les enfants, collégiens, lycéens ne doivent pas être envoyés à la crèche, à l'école, au collège ou au lycée, compte tenu de la difficulté à porter un masque toute la journée", selon ces recommandations, mises en ligne sur le site du gouvernement (gouvernement.fr)

En cas de signes d'infection respiratoire dans les 14 jours suivant le retour, ces personnes doivent contacter le 15 (Samu) et ne surtout pas se rendre chez leur médecin traitant ou aux urgences, "pour éviter toute potentielle contamination". Elles doivent aussi éviter tout contact avec leur entourage et porter un masque.

Enfin, il est conseillé aux personnes de retour des endroits concernés de se laver les mains régulièrement (ou d'utiliser une solution hydro-alcoolique), d'éviter "tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques, personnes âgées...)", et de ne pas se rendre dans "des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités, structures d'hébergement pour personnes âgées...)".