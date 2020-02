Coronavirus: les Belges de retour d'Italie s'inquiètent, aucun contrôle n'est effectué à l'aéroport de Charleroi

Alors que 7 personnes sont décédées à cause du coronavirus en Italie, les Belges qui rentrent des régions du nord sont inquiets. Onze villes sont placées en quarantaine, 230 personnes sont contaminées. L'Organisation mondiale de la santé envoie une équipe sur place demain.

Les touristes belges qui rentrent de Lombardie et de Vénétie ne sont absolument pas contrôlés. Ce matin, ils sont inquiets. Salvatore est rentré de Milan hier vers 23 heures. Alerté par des amis et des proches en Belgique, il s'attendait à être contrôlé à Charleroi comme il l'avait été à son arrivée en Italie mais il n'en est rien : "À notre arrivée en Italie, ils ont pris notre température à notre descente de l'avion. On a appris sur place qu'il y avait cette épidémie. On a eu peur pour le retour et on est rentré tranquille à l'aéroport. Certains personnes avaient des masques mais sans plus", explique Salvatore.

"On n'est prévenu de rien"

Il s'est retrouvé dans un aéroport désert. Même constat pour Laurence et son mari qui rentraient de Venise dans la soirée : "Personne ne nous attendait. Rien. Il n'y avait même pas une feuille d'explications disant 'vu la contagion, veuillez prendre contact avec tel numéro'. Rien du tout. On est sorti, on est parti. On n'est prévenu de rien", s'étonne cette infirmière indépendante. Elle juge le manque d'information sidérant dans le contexte actuel.