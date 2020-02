Le meilleur jeune berger d'Europe est Namurois: Victorien est le premier Belge sacré au salon de l'agriculture de Paris

Le Namurois Victorien Mathieux a été sacré meilleur jeune berger européen samedi à la 15ème édition des "Ovinpiades" organisée au salon international de l'agriculture de Paris. C'est la première fois qu'un Belge remporte ce prix. Âgé de 16 ans, Victorien s'est imposé face à 13 candidats (dont 3 autres Belges). Ils ont notamment dû trier des brebis à l'aide d'un lecteur électronique, évaluer l'état de santé d'une bête ou encore parer ses onglons.

"Il y a la performance, mais il y aussi tout le secteur ovin et j'espère que ça va mettre en lumière certaines personnes ou donner des idées à d'autres. Il est temps de conscientiser un peu les jeunes à l'élevage des moutons parce qu'on en manque et on produit peu en Belgique par rapport à ce que l'on consomme. Ce serait bien de réguler un peu ça", a déclaré Victorien.

Le concours vise à mettre en avant cette filière qui recrute afin de former une nouvelle génération d'éleveurs de brebis. Le nombre d'exploitations agricoles diminue chaque année mais ces dernières ont tendance à s'agrandir. Depuis 1980, le secteur agricole a perdu 68 % de ses exploitations, en Flandre comme en Wallonie. Mais la superficie moyenne par exploitation a presque triplé.

La corporation ovine souhaite rendre ce métier plus attractif en améliorant le revenu et les conditions de travail des bergers. Victorien est à l'école provinciale d'agronomie et des sciences de Ciney en 4ème secondaire en sciences appliquées. Il souhaite devenir vétérinaire et avoir son propre élevage d'ovins.