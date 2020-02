Série noire pour une étudiante belge: son voyage en Chine annulé à cause du coronavirus, elle a choisi de partir... en Italie

Eve Keuller est étudiante en droit à l'Université de Louvain-la-Neuve. En janvier, elle était censée s'envoler pour la Chine pour un échange universitaire. Problème : son voyage a été annulé à cause du Coronavirus. L'université lui a proposé une alternative : partir pour 5 mois d'Erasmus à Bologne en Italie. Eve est donc partie le 11 février pour débuter le cursus. Après seulement deux semaines, la jeune femme apprend que l'Université de Bologne ferme ses portes par mesure de précaution, toujours à cause du Coronavirus. La série noire pour l'étudiante qui ignore si son Erasmus sera maintenu ou non. Interview réalisée par Amélie Schildt alors que la jeune femme s'apprête à rentrer en Belgique.