Coronavirus: contrôles de sécurité, risque de pandémie, mortalité par rapport à la grippe... les explications d'un spécialiste

Emmanuel Bottieau, infectiologue spécialiste des maladies tropicales et infectieuses à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, était l'invité du RTL INFO 19H ce mardi. Nous l'avons interrogé sur les mesures de sécurité, les voyages, le risque de pandémie ou encore le taux de mortalité concernant le coronavirus.

Caroline Fontenoy: Une question que beaucoup de personnes se posent: est-ce normal qu'il n'y ait pas plus de contrôles actuellement dans les aéroports belges?

Emmanuel Bottieau: Il y a une réunion ce (mardi) soir du comité d'urgence qui s'occupe de ce genre d'évaluation du risque. Ça va sûrement être sur la table. Mais de toute façon, à ce stade-ci, on s'est limité à ce qui se passe en Chine. Parce que là il y a véritablement eu un épicentre épidémique extrêmement important. La situation évolue très vite, notamment en Italie, donc il est possible que de nouvelles dispositions soient prises dans les prochains jours.

Caroline Fontenoy: Est-ce qu'on peut encore voyager en toute sécurité ou non?

Emmanuel Bottieau: Il y a des endroits qui sont confinés parce qu'il y a eu plusieurs cas rapportés. Je pense que dans d'autres endroits où on n'a pas encore rapporté de cas, il n'y a pas de risque particulier majoré par rapport à la situation classique. Je pense malgré tout qu'il faut rester relativement prudent. Si on revient d'une zone d'Italie où il y a des cas qui ont été rapportés, il faudrait peut-être respecter un certain isolement. Être plus attentif aux contacts sociaux, pour l'instant ça reste surtout du bon sens.

Caroline Fontenoy: Se dirige-t-on inévitablement vers une pandémie?

Emmanuel Bottieau: Tel que les choses évoluent actuellement, c'est vrai qu'on se pose la question. Pour une pandémie, il faut qu'il y ait une transmission du virus autochtone, local, sur tous les continents. Or ce n'est pas vraiment le cas sur le continent américain ni sur le continent africain. Théoriquement on ne peut pas encore parler de pandémie, mais en effet, en Europe on voit que les choses s'accélèrent dans certains pays.

Caroline Fontenoy: Sur plus de 80.000 contaminations, 28.000 personnes ont guéri. On ne meurt pas systématiquement de cette maladie. Le taux de mortalité est variable en fonction de l'âge des patients: 0% de 0 à 10 ans, 0,2% jusque 39 ans et 14,8% pour les plus de 80 ans.

Emmanuel Bottieau: On s'est bien aperçu très rapidement dans l'épidémie que les personnes plus âgées, et bien entendu celles qui ont des problèmes de pathologies sous-jacents, des problèmes cardiaques ou pulmonaires, sont plus susceptibles de développer des complications. Mais d'une manière générale, dans la population plus jeune, le taux de décès est extrêmement faible.

Caroline Fontenoy: A titre de comparaison, est-ce que le coronavirus est-il plus ou moins meurtrier que la grippe saisonnière?

Emmanuel Bottieau: Ça reste toujours difficile à évaluer, parce que la grippe saisonnière on la connaît depuis de très nombreuses années, on peut analyser avec beaucoup de précision les chiffres. Ici ça reste quand même encore une maladie pas encore très bien connue. Par rapport aux cas symptomatiques qu'on voit venir à l'hôpital, il y a probablement toute une série de cas non symptomatiques, des gens qui sont porteurs du virus mais qui ne sont pas malades. C'est au moment où on aura tout ce tableau épidémiologique complet qu'on pourra dire avec précision. D'une manière générale, ça semble être du même ordre de grandeur que la grippe saisonnière. Les problèmes de mortalité sont peut-être parfois plutôt liés à des insuffisances de soins de santé à certains endroits, dans l'épicentre de l'épidémie en Chine par exemple.