Les affaires courantes empêchent de poursuivre des réformes nécessaires

(Belga) La Belgique n'a fait que peu de progrès l'an dernier dans le sens des recommandations économiques de la Commission européenne, les réformes nécessaires étant notamment bloquée par l'absence d'un gouvernement de plein exercice, constate l'exécutif européen mercredi dans son rapport consacré au Plat pays dans le cadre du Semestre européen.

L'analyse de Bruxelles reste dans les grandes lignes similaire à celle de l'an dernier, quand la Commission avait déjà déploré la situation d'affaires courantes au fédéral: la Belgique doit poursuivre les réformes structurelles, notamment dans les pensions et la taxation, particulièrement au vu du vieillissement de sa population et d'une croissance de la productivité qui reste contenue. Le pays a également besoin d'investissements importants, entre autres dans l'énergie (production, stockage, ...), vu la sortie prévue du nucléaire qui approche, et la formation. Comme dans d'autres pays, des inadéquations persistent en effet entre les besoins du marché du travail et les compétences disponibles. "Tandis que les réformes peuvent être poursuivies aux niveaux régional et communautaire, la situation prolongée de gouvernement en affaires courantes a mené à un stop quasi complet du processus de réformes au niveau fédéral", constate sobrement l'exécutif européen. (Belga)