Somalie: le FMI annonce un allègement de la dette de 334 millions de dollars

(Belga) La directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a annoncé mercredi que le FMI avait obtenu "des promesses de financement suffisantes" pour lui permettre d'accorder un allégement complet de la dette de la Somalie.

"Plus de 100 pays membres du FMI se sont engagés à fournir plus de (...) 334 millions de dollars en financement", indique l'institution dans un communiqué. "Une fois que tous les engagements auront été officialisés, un processus suivra afin d'apurer les arriérés envers le Fonds", a ajouté le FMI. Le Fonds et la Banque mondiale avaient annoncé le 13 février que la Somalie était désormais "éligible" à leur dispositif commun permettant d'alléger la dette d'un pays pauvre, dit Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE). Ils avaient alors souligné qu'il s'agissait d'une "étape importante vers l'annulation de la majeure partie de la dette de la Somalie, qui s'élevait à 5,3 milliards de dollars fin 2018". (Belga)