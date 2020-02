Révision constitutionnelle: la Russie prévoit un "vote populaire" le 22 avril

(Belga) La Russie veut organiser le "vote populaire" d'adoption de la révision constitutionnelle initiée par Vladimir Poutine le 22 avril, a annoncé le groupe de travail chargé de préparer cette réforme.

"Vladimir Vladimirovitch (Poutine) vient de donner son accord", a indiqué, selon l'agence d'Etat TASS, le co-président de l'instance, Pavel Kracheninnikov, précisant que le "22 avril se tiendra un scrutin panrusse et qu'il s'agira d'un jour chômé". Cette date, qui doit encore être approuvée par le vote d'une loi, avait été proposée un peu plus tôt lors d'une réunion du groupe présidée par M. Poutine. M. Poutine a annoncé en janvier que la Russie allait amender sa Constitution de 1993, une initiative largement considérée comme visant à organiser l'après-2024, année où s'achève son quatrième et dernier mandat présidentiel. Les réformes proposées visent, selon beaucoup d'analystes, à laisser à Vladimir Poutine le maximum d'options pour préserver son influence, lorsqu'il devra quitter la présidence en 2024. (Belga)