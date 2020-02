La dérogation actuelle à l'interdiction des néonicotinoïdes sera sans doute la dernière

(Belga) Il ne devrait plus y avoir de dérogation l'an prochain à l'interdiction des néonicotinoïdes, a laissé entendre mercredi le ministre fédéral de l'Agriculture, Denis Ducarme.

"De mon point de vue, ce sera la dernière année de dérogation", a indiqué M. Ducarme sur Twitter. Depuis 2018, trois néonicotinoïdes, substance active d'insecticides qui s'attaquent au système nerveux des insectes, sont interdits de tout usage phytosanitaire en extérieur dans l'Union européenne. La Belgique fait partie des pays qui continuent toutefois à recourir à la possibilité laissée aux Etats membres d'accorder une dérogation à certains producteurs pendant 120 jours. La dérogation profite notamment aux cultivateurs de betteraves qui veulent protéger leurs plantes de la jaunisse virale transmise par les pucerons. Les associations environnementales Nature&Progrès et Pesticide Action Network ont introduit une action en extrême urgence au Conseil d'Etat pour obtenir l'annulation de l'autorisation de ces insecticides. La juridiction, qui pour une fois n'a pas suivi l'avis de l'auditeur, les a déboutées, rapportait mercredi "L'Echo". L'examen de l'affaire doit se poursuivre au fond. A la fin de la législature précédente, la commission de la Santé de la Chambre avait approuvé une proposition de loi des écologistes qui interdisait l'usage de ces insecticides souvent accusés de participer à la surmortalité des abeilles. Des amendements avaient toutefois été adoptés, organisant un "phasing out" pour certaines cultures. Faute de temps, puisqu'il fallait tenir compte d'un délai de notification à la Commission européenne, le texte n'a pas pu passer en séance plénière. Le groupe Ecolo-Groen a redéposé la proposition sous cette législature, en reprenant le phasing out au 1er janvier 2021 pour les cultures de laitues, endives, carottes, betteraves, chicorées, radicchio rosso et pain de sucre.